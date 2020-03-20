Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberleri | Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü (kovid-19) belirtileri nelerdir, ne zaman başlar ve nasıl bulaşır?

Son Dakika Haberleri | nelerdir? (kovid-19) belirtileri nelerdir, ne zaman başlar ve nasıl bulaşır?

gösterip göstermediğiniz nasıl anlaşılır? Yeni corona virüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu KOVID-19 salgını dünyaya yayılmaya devam ederken, endişe verici son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Ancak, dünya genelinde bu kadar yaygara ve kirli haberin sizi ve sevdiklerinizi korku esiri yapmasına izin vermeyin. Bu hastalıktan korunma yolları ve belirtileri konusunda yeterince bilgi sahibi olursanız, sağlığınız ile ilgili endişeleriniz o kadar azalacaktır. Sadece, yüksek ateşim var, boğazım ağrıyor, öksürüyorum şikayetleri tek başına virüs şüphesi için yeterli değildir. Peki, corona virüsü belirtileri nelerdir? Haberimizde, en ağır vakaları yaşamış ülkelerden de faydalanılarak elde edilmiş ve DSÖ tarafından açıklanmış korona virüsü belirtileri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 17:26 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü kovid-19 belirtileri nelerdir, ne zaman başlar ve nasıl bulaşır?

Corona virüsü, medyatik bir hal aldığından dolayı birçok insan için endişe kaynağı haline geldi. Bu nedenle de corona virüsü belirtileri çok sık araştırılıyor. Özellikle kuru öksürük, yüksek ateşi olan vatandaşlar, corona virüsü belirtileri nelerdir sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte koronavirüs salgını ve semptomları hakkında sık sorulan soruların bir listesi.

HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMELİSİNİZ? CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Bu enfeksiyonun yaygın belirtileri arasında ateş, kuru öksürük, yorgunluk ve nefes almada zorluk veya nefes darlığı bulunur. Hastalık akciğer lezyonlarına ve pnömoniye neden olur. Bu semptomların bazıları griple benzerdir, bu da tespiti zorlaştırır, ancak burun akıntısı ve tıkalı sinüsler corona virüsünün neden olduğu COVID-19'da daha az görülür.

Bilinmesi gerekenler bununla sınırlı değil! İşte corona virüs belirtileri ve önlemlere ilişkin bilmeniz gerekenler!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü (kovid-19) belirtileri nelerdir, ne zaman başlar ve nasıl bulaşır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA