Son Dakika Haberi: Dünya o görüntüleri konuşuyor! 39 yaşındaki kadın corona virüsü yoğun bakımından video paylaştı!

Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün tedirginliğin arttığı salgın ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Londra'dan gelen görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. 39 yaşındaki spor tutkunu Tara Jane Langston corona virüse yakalandıktan sonra hastane yatağında kendini videoya çekerken nefes almak için nasıl mücadele ettiğini gözler önüne serdi. O görüntüler sosyal medyada son dakika olarak paylaşılırken, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR! 39 YAŞINDAKİ KADIN CORONA VİRÜSÜ YOĞUN BAKIMINDAN PAYLAŞTI

39 yaşındaki spor tutkunu Tara Jane Langston corona virüse yakalandıktan sonra hastane yatağında kendini videoya çekerken nefes almak için nasıl mücadele ettiğini gözler önüne serdi.