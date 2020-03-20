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Haberi: Dünya o görüntüleri konuşuyor! 39 yaşındaki kadın yoğun bakımından video paylaştı!

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen vaka ve ölüm sayısının arttığı salgın nedeniyle şuana kadar 10 binden fazla insan hayatını kaybederken, 240 binden fazla enfekte bulunuyor. Son olarak Londra’da 39 yaşındaki iki çocuk annesi corona virüs hastasının yoğun bakım ünitesinden paylaştığı video tüm dünyada infial yarattı. Korku ve acı dolu anlarını paylaşan kadının o görüntüleri durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dünya o görüntüleri konuşuyor! 39 yaşındaki kadın corona virüsü yoğun bakımından video paylaştı!

Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan salgını ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün tedirginliğin arttığı salgın ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Londra'dan gelen görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. 39 yaşındaki spor tutkunu Tara Jane Langston corona virüse yakalandıktan sonra hastane yatağında kendini videoya çekerken nefes almak için nasıl mücadele ettiğini gözler önüne serdi. O görüntüler sosyal medyada son dakika olarak paylaşılırken, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR! 39 YAŞINDAKİ KADIN CORONA VİRÜSÜ YOĞUN BAKIMINDAN PAYLAŞTI

39 yaşındaki spor tutkunu Tara Jane Langston corona virüse yakalandıktan sonra hastane yatağında kendini videoya çekerken nefes almak için nasıl mücadele ettiğini gözler önüne serdi.

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Son Dakika Haberi: Dünya o görüntüleri konuşuyor! 39 yaşındaki kadın corona virüsü yoğun bakımından video paylaştı!
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