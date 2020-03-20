Coronavirüsle ilgili dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs nedeniyle şu ana kadar 10 bin 30 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde görülen vaka sayısı ise 244 bin 517'ye yükseldi. Ülkeler virüsle mücadele için çalışmalarını sürdürürken İsrail'den skandal bir çıkış geldi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberinde Filistin'le ilgili yeni karar duyuruldu.

İşte İsrail basınında son dakika olarak duyurulan haberin detaylaeı şu şekilde: