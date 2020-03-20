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: ’den skandal kararı! Coronavirüs bahanesiyle bunu da yaptılar

Coronarivüs nedeniyle dünya genelinde teyakkuz haline geçildi. Şu ana kadar 10 bin 30 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 244 bin 519'a yükseldi. Tüm dünya virüsle mücadele için çalışırken 'den ise skandal bir çıkış geldi. İsrail coronavirüs bahanesiyle topraklarını giriş-çıkışlara kapatmaya hazırlandığı bildirildi. Tepki çeken kararı İsrail devlet televizyonu olarak duyurdu...

Giriş Tarihi: 20.3.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 08:20 ABONE OL
Son dakika haberi: İsrail’den skandal corona virüs kararı! Coronavirüs bahanesiyle bunu da yaptılar

Coronavirüsle ilgili dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs nedeniyle şu ana kadar 10 bin 30 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde görülen vaka sayısı ise 244 bin 517'ye yükseldi. Ülkeler virüsle mücadele için çalışmalarını sürdürürken İsrail'den skandal bir çıkış geldi. Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberinde 'le ilgili yeni karar duyuruldu.

İşte İsrail basınında son dakika olarak duyurulan haberin detaylaeı şu şekilde:

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Son dakika haberi: İsrail’den skandal corona virüs kararı! Coronavirüs bahanesiyle bunu da yaptılar
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