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Haberi: İtalyan doktordan korkutan açıklaması! O sözleri ülkede infial yarattı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği salgında 240 binden fazla enfekte bulunuyor. Çin’de başlayan virüsün merkez üssü ise İtalya olmuş durumda. Her geçen gün yüzlerce ölümün gerçekleştiği ülkeden gelen son dakika açıklaması ise infial yarattı. İtalya’nın Bergamo hastanesinde yeni tip ile ilgili çalışmalar yapan ve tedaviler gerçekleştiren cerrah, ‘İnsanlar hasta yakınlarına veda bile edemiyor. Ailelerin söylemek istediğini hastalara biz iletiyoruz, notları, torunlarının ilettiği resimleri gösteriyoruz.’ dedi. ve ülkenin nasıl bir felakete sürüklendiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 07:24 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İtalyan doktordan korkutan corona virüsü açıklaması! O sözleri ülkede infial yarattı

Dünya corona virüs salgını ile mücadelesine topyekün bir şekilde devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen İtalya'dan gelen açıklamaları kan dondurmaya devam ediyor. Şuana kadar 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği virüs ile ilgili İtalya'da çalışmalarını sürdüren doktorun yaptığı açıklamalar durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Her geçen yüzlerce ölümün gerçekleştiği İtalya'da Bergamo hastanesinde yeni titp ile ilgili çalışmalar yapan ve tedaviler gerçekleştiren cerrah, 'İnsanlar hasta yakınlarına veda bile edemiyor. Ailelerin söylemek istediğini hastalara biz iletiyoruz, notları, torunlarının ilettiği resimleri gösteriyoruz.' dedi. ve ülkenin nasıl bir felakete sürüklendiğini belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İTALYAN DOKTORDAN KORKUTAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI! O SÖZLERİ İNFİAL YARATTI

Bergamo hastanesinde corona virüs salgını ile ilgili çalışmalar yapan ve hastaları tedavi eden İtalyan doktorun yaptığı açıklamalar ülkenin bir nasıl felakete sürüklediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Son Dakika Haberi: İtalyan doktordan korkutan corona virüsü açıklaması! O sözleri ülkede infial yarattı
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