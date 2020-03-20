Son Dakika Haberi: İtalyan doktordan korkutan corona virüsü açıklaması! O sözleri ülkede infial yarattı

Dünya corona virüs salgını ile mücadelesine topyekün bir şekilde devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen İtalya'dan gelen son dakika açıklamaları kan dondurmaya devam ediyor. Şuana kadar 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği virüs ile ilgili İtalya'da çalışmalarını sürdüren doktorun yaptığı açıklamalar durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Her geçen yüzlerce ölümün gerçekleştiği İtalya'da Bergamo hastanesinde yeni titp corona virüsü ile ilgili çalışmalar yapan ve tedaviler gerçekleştiren cerrah, 'İnsanlar hasta yakınlarına veda bile edemiyor. Ailelerin söylemek istediğini hastalara biz iletiyoruz, notları, torunlarının ilettiği resimleri gösteriyoruz.' dedi. ve ülkenin nasıl bir felakete sürüklendiğini belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İTALYAN DOKTORDAN KORKUTAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI! O SÖZLERİ İNFİAL YARATTI

Bergamo hastanesinde corona virüs salgını ile ilgili çalışmalar yapan ve hastaları tedavi eden İtalyan doktorun yaptığı açıklamalar ülkenin bir nasıl felakete sürüklediğini bir kez daha gözler önüne serdi.