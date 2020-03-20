Son Dakika Haberi: İtalyan hemşire dehşet anlarını ağlayarak anlattı! Corona virüsü nedeniyle artık ölülerimizi sayamıyoruz

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyada etkili olan corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü ile ilgili son durum merak edilirken, dünya genelinde vaka sayısı 244 binin üzerine çıktı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 binin üzerine çıktı. Bugün itibariyle İtalya'daki ölü sayısı Çin'i geride bırakırken, Lambordia çevresinde görev yapan hemşire Daniela Confalonieri, hastanelerde yaşanan dehşet anlarını anlattı. Confalonieri, 'Salgının boyutu önlenemez seviyeye geldi. Artık ölüleri bile sayamıyoruz.' dedi ve devam etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İTALYAN HEMŞİRE DEHŞET ANLARINI AĞLAYARAK ANLATTI

İtalya'nın salgından en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardia eyaletinde yer alan Bergamo oldu. Lambordia çevresinde görev yapan hemşire Daniela Confalonieri, hastanelerde yaşananları anlattı.