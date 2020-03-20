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Haberi: İtalyan hemşire dehşet anlarını ağlayarak anlattı! nedeniyle artık ölülerimizi sayamıyoruz

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) ile ilgili korkunç haberleri gelmeye devam ediyor. Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüsün merkez üssü artan vaka ve ölü sayıları nedeniyle haline gelmişti. İtalya’daki ölü sayısı bugün itibariyle Çin’i geride bırakırken, Lambordia çevresinde görev yapan hemşire Daniela Confalonieri, hastanelerde yaşanan dehşet anlarını anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.3.2020 13:03 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İtalyan hemşire dehşet anlarını ağlayarak anlattı! Corona virüsü nedeniyle artık ölülerimizi sayamıyoruz

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyada etkili olan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü ile ilgili son durum merak edilirken, dünya genelinde vaka sayısı 244 binin üzerine çıktı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 binin üzerine çıktı. Bugün itibariyle 'daki ölü sayısı Çin'i geride bırakırken, Lambordia çevresinde görev yapan hemşire Daniela Confalonieri, hastanelerde yaşanan dehşet anlarını anlattı. Confalonieri, 'Salgının boyutu önlenemez seviyeye geldi. Artık ölüleri bile sayamıyoruz.' dedi ve devam etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İTALYAN HEMŞİRE DEHŞET ANLARINI AĞLAYARAK ANLATTI

İtalya'nın salgından en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardia eyaletinde yer alan Bergamo oldu. Lambordia çevresinde görev yapan hemşire Daniela Confalonieri, hastanelerde yaşananları anlattı.

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Son Dakika Haberi: İtalyan hemşire dehşet anlarını ağlayarak anlattı! Corona virüsü nedeniyle artık ölülerimizi sayamıyoruz
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