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CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA! Umut veren corona virüsü gelişmesi! Bilim insanlarından önemli adım...

: 'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde canlı bir balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan ile ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'de başlayan virüsün gelen son haberlerin ardından en çok 'yı etkilediği ortayı çıktı. İtalya, virüs kaynaklı ölümlerde sayı olarak Çin'i geride bıraktı. Coronavirüs'e ilişkin tedavi koşulları ise bilim insanları tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak gelen açıklamada bilim insanlarının Coronavirüs'ün gen dizilimini çözdükleri ifade edildi. İşte Coronavirüs'e ilişkin son dakika haberleri ve gelişmeler:

Giriş Tarihi: 20.3.2020 07:42 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 07:43 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA! Umut veren corona virüsü gelişmesi! Bilim insanlarından önemli adım...

: 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan Coronavirüs, dünyada en çok 'da can aldı. DSÖ ayrıca Coronavirüs'ün merkez üssünün Avrupa olduğunu söyledi. Gelen son haberlere göre Coronavirüs'e ilişkin bilim insanları da çalışmalarını hızlandırdı. Bilim insanları gerçekleştirdikleri son çalışma ile bu ölümcül virüsün gen dizilimini ortaya çıkardılar.

İşte Coronavirüs'e ilişkin yaşanan son gelişmeler:

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CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA! Umut veren corona virüsü gelişmesi! Bilim insanlarından önemli adım...
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