CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA! Umut veren corona virüsü gelişmesi! Bilim insanlarından önemli adım...

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs ile ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan Coronavirüs, dünyada en çok İtalya'da can aldı. DSÖ ayrıca Coronavirüs'ün merkez üssünün Avrupa olduğunu söyledi. Gelen son haberlere göre Coronavirüs'e ilişkin bilim insanları da çalışmalarını hızlandırdı. Bilim insanları gerçekleştirdikleri son çalışma ile bu ölümcül virüsün gen dizilimini ortaya çıkardılar.

İşte Coronavirüs'e ilişkin yaşanan son gelişmeler: