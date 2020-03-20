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Haberler Dünya Haberleri Ürdün'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

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'de yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edildi. Son dakika bilgisine göre, ülke genelinde uygulanacak yasak yarından itibaren geçerli olacak.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.3.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 18:30 ABONE OL
Ürdün'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Adayile, bu kapsamda yarından itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını ifade eden Adayile, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getirdi.

Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını kaydetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 69'a yükseldiğini açıklamıştı.

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Ürdün'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
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