Ve açıkladılar! Corona virüs aşısında flaş gelişme

Dünyanın en büyük ilaç şirketleri, dünyayı etkisi altına alan Corona virüs pandemisine karşı tedavi ve aşı bulmak için birlikte çalışacaklarını açıkladılar.

Roche, Sanofi Pasteur ve Johnson & Johnson gibi şirketlerden yöneticiler, test kapasitesini artırmaya ve tedavileri geliştirmeye yardımcı olmak için kaynakları ve klinik araştırma verilerini hükümetlerle ve birbirleriyle paylaşacaklarını söylediler. Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu'nun tüm üyeleri bu taahhüdü imzaladı.

DAHA KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Financial Times'ın haberine göre Avrupa İlaç Ajansı, bu hafta başlarında tedavi çalışmalarıyla ilgili uyarıda bulunmuş, 'daha koordineli bir yaklaşım' çağrısının altını çizmişti. Öte yandan Roche CEO'su Severin Schwan, şirketin test kitleri üretimini artırdığını ancak "talebin arzdan çok daha fazla olduğunu" söyledi.

Schwan, "Her ay milyonlarca test mevcut olmasına rağmen, sadece yüksek riskli veya semptomları olanlar test edilmelidir. "Geniş taban" için test henüz mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Schwan ayrıca, "Test kapasitesinde hızlı bir artışın ana bloğu maliyet değil, numuneleri işlemek için gereken altyapı ve insanlar olduğunu" sözlerine ekledi.



CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA! UMUT VEREN CORONA VİRÜSÜ GELİŞMESİ! BİLİM İNSANLARINDAN ÖNEMLİ ADIM...

YENİ EK ÇALIŞMALAR

Mevcut testlere ek olarak, şirketler daha önce birisinin koronavirüs olup olmadığını belirleyebilecek testi geliştirmek için yarışıyor. Bu, bilim insanlarının hastalığın nasıl yayıldığını ve enfeksiyon ölçeğini daha iyi anlamalarını sağlayacağını düşünülüyor.

Ayrıca düşülen bu sistem, enfeksiyon oranlarını azaltmanın en iyi yollarının belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülürken, okulların kapatılması gibi acil durumların ise ne zaman normale döneceğine dair önemli bir rehberlik sağlayabilir.



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI! TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

18 AYLIK SÜRE

Bir aşı veya tedavi sonunda geliştirildiğinde, Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu üyeleri, üretimin mümkün olan en kısa sürede artırılmasına izin verme kapasitesini paylaşma sözü verdiler. Araştırmacılar bir aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini umuyorlar.

Yeni ve mevcut ilaçları test etmek için 80'den fazla klinik çalışma devam ediyor. Sanofi Genel Başkan Yardımcısı David Loew, endüstrinin hükümetler ve düzenleyicilerle, özellikle tedariki sınırlıysa, nasıl adil bir şekilde dağıtılacağı konusunda irtibat kurması gerekeceğini söyledi.



Eli Lilly and Company CEO'su David Ricks, "Herhangi bir kararın ulusal sınırları aşması gerekir: bu ulusal bir kriz değil, insani bir kriz" dedi. Ricks aynı zamanda endüstrinin krizin üstesinden gelmek için finansal kaynakları olduğunu söyledi.