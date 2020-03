40 milyon kişiye ‘Evden çıkmayın’ emri

ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 14 bin 322'ye, ölü sayısı ise 210'a yükseldi.Kaliforniya eyaletinde alınan önlemler sıkılaştırıldı. Eyalette yaşayan 40 milyon kişiye "evden dışarı çıkmama" emri verildi. New York Valisi Andrew Cuomo, eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün işyerlerinin kapanması emrini verdi. Halktan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyen Cuomo, suni solunum cihazlarına, savaş dönemlerindeki füzelerı kadar ihtiyaç olduğunu söyledi.ABD, Kanada'nın ardından Meksika sınırını da zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya ve New York'taki kısıtlamalar konusunda "Bu cesur adımlar için valilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Trump, şu an için ülkede sokağa çıkma yasağı ilanı gibi bir düşüncelerinin olmadığını da kaydetti. Trump, "Meksika güney sınırlarımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları askıya alıyor" diye konuştu.Basın toplantısına Trump ile NBC muhabiri Peter Alexander arasındaki bir diyalog da damga vurdu. Trump, Alexander'ın "Korku içinde bekleyen ABD'lilere ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Senin korkunç bir muhabir olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.