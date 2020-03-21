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8 ülkedeki öğrenciler ’ye getirilecek

ANKARA Dünya
Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadele kapsamında uçuşların durdurulduğu 8 ülkede bulunan öğrencilerin, isterlerse Türkiye'ye getirilebileceklerini bildirdi. Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart (bugün) yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızı 14 gün karantinada tutacağız" ifadesini kullandı.
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8 ülkedeki öğrenciler Türkiye’ye getirilecek
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