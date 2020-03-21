Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avustralya'da binlerce kişi corona virüs salgınına aldırmadan denize girdi! Plajlar kapatıldı

'da binlerce kişi corona virüs salgınına aldırmadan denize girdi! Plajlar kapatıldı

Dünya salgını nedeniyle sıkı tedbirler almaya devam ediyor. Corona virüs salgınının yayılmasını engellemek için alınan kurallara rağmen 'da binlerce kişi denize girdi. bu gelişmenin ardından Avustralya’da yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 500 veya daha fazla kişinin toplanmasını yasaklayan kurala uyulmayan plajı kapatıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.3.2020 09:10 ABONE OL
Avustralya'da binlerce kişi corona virüs salgınına aldırmadan denize girdi! Plajlar kapatıldı

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla açık alanlarda 500 veya daha fazla kişinin toplanmasını yasaklayan kurala uyulmayan plajın kapatıldığı açıklandı.

Yeni Güney Galler Eyalet Hükümeti, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un uyarılarına rağmen dün binlerce kişinin denize girdiği Sydney'deki Bondi Plajı'nın kapatıldığını duyurdu.

ÜLKE GENELİNDE TEPKİYELE KARŞILANMIŞTI

Plaja akın eden binlerce kişinin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yer alınca ülke genelinde tepkiyle karşılanmıştı.

Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Bondi Plajı'ndaki görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Kovid-19'un yayılmasına karşı kapalı mekanlarda 100 veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi, açık alanlarda ise 500 ya da daha fazla kişinin toplanması yasaklanmış durumda. İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 930'a yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya'da binlerce kişi corona virüs salgınına aldırmadan denize girdi! Plajlar kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA