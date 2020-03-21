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Dünya bu kareyi konuşuyor! Torun sevgisine corona virüs engeli...

Coronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor! Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya hızla yayılan corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti. Özellikle yaşlıları etkilediği bilinen corona virüs salgını ile ilgili 'den gelen görüntüler çok konuşuldu. İngiltere'de kendini karantinaya alan büyükanne ve büyükbaba, torunlarını camın arkasından sevdi. Byüyük anne ve büyük baba özlem gidermek için bir süre torunlarını camın arkasından izledi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.3.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 15:50 ABONE OL
Dünya bu kareyi konuşuyor! Torun sevgisine corona virüs engeli...

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kendilerini karantinaya alan büyükanne ve büyükbaba, torunlarının çocuklarını camın arkasından sevdi. O fotoğraflar, sosyal medyada birçok kez paylaşılırken; sosyal medya kullanıcıları, insanlığın düştüğü bu durum karşısında üzüntülerini dile getirdi.

İngiltere'nin Norfolk kentinde yaşayan Ray (81) ve Theresa (81), torunlarının çocuklarını karantina altında oldukları evlerinin cam kapısının arkasından sevdi. Koronavirüst salgınının risk grubunda yer alan Ray ve Theresa'nın torunu Vickie (30), iki çocuğunu alarak Ray ve Theresa'yı görmeye gitti. Cam kapının arkasından torunlarının çocuklarını seven Ray ve Theresa, özlemlerini gidermek için çocukların bir süre bahçede oynamasını yine cam kapının arkasından seyretti.

'İŞE GİTMEMİZ GEREKMİYOR, BU YÜZDEN KABULLENELİM'

İngiliz medyasında konuşan Ray, "Bazı insanlar bu konuda tedbirsiz davranıyorlar ancak biz değil. Ayrıca, Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) yük olmamak bizim görevimizdir. İşe gitmemiz gerekmiyor, bu yüzden bunu kabul edelim" ifadelerini kullandı. Ray, risk grubunda olan yaşlıları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

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Dünya bu kareyi konuşuyor! Torun sevgisine corona virüs engeli...
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