İlk koronavirüs ilacı 4 günde ateşi düşürüyor

VAKA

VAKA

Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kısa sürede dünyanın her yerine yayılmasının ardından çok sayıda ilaç firması ve araştırma kuruluşu, hastalığa karşı aşı veya ilaç geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre koronavirüse yakalananların yüzde 80'i özel bir tedaviye ihtiyaç duymaksızın hastalığı atlatabiliyor. Ancak hastalığın ağır seyrettiği durumlarda insanların solunum sorunları yaşadığı biliniyor. Virüsün bulaştığı kişilerde belirtileri gidermeye yönelik tıbbi müdahaleler dışında bir çare geliştirilebilmiş değil. İşte dünyanın dört bir yanındaki aşı ve ilaç çalışmaları:* Dünya genelinde 30'dan fazla ekip aşı için çalışıyor. Ancak uzmanlara göre en iyi ihtimalle bile aşı 2021 sonbaharında kullanılabilecek.17 Mart'ta bir aşıya, klinik denemeler için onay verildiği duyurdu.Moderna ilaç şirketinin geliştirdiği mRNA- 1273 isimli aşının klinik denemeleri, 17 Mart'ta Washington eyaletinde başladı. mRNA-1273, "insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Kovid-19 aşısı" oldu. Inovio şirketi de potansiyel bir aşı ürettiğini bildirdi.MIGAL Araştırma Enstitüsü, kanatlı hayvanlarda koronavirüse bağlı bulaşıcı bronşit hastalığına karşı geliştirilen "IBV" aşısının uyarlanmış bir versiyonu olan potansiyel bir aşının, insanlarda görülen Kovid-19'a karşı etkili olduğunu ileri sürdü.The Guardian, Oxford Üniversitesi araştırmacılarının çalışmalarını hızlandırdığını ve ay sonuna gelmeden insanlar üzerinde deneye başlayacağını duyurdu.Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile anlaşma yaptığını duyuran Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, aşı için ayrıca ABD'nin ilaç devi Pfizer ile iş birliğini artırma konusunda anlaşma imzaladı.Aşı çalışmalarının yanı sıra Kovid-19'a karşı ilaçlar da deneniyor. Ancak hastalığa karşı bir ilaca ruhsat verilmesinin aylar alabileceği belirtiliyor.Salgının ortaya çıkmasından bu yana ülkede 3 ilacın test edilmesine izin verdi.Toyama kimya şirketince geliştirilen ve daha önce SARS, MERS tedavilerinde de kullanılan "Favipiravir" adlı anti-viral ilaç; Guangdong eyaletinin Şıcın kentinde 70 hasta üzerinde denendi. İlacın hafif vakalarda iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiği bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi'nin yaygın kullanımına onay verdiği Favipiravir, "geçerliliği tescillenen ilk koronavirüs ilacı" oldu.Gilead ilaç şirketinin ürettiği Remdesivir adlı bir anti-viral ilacın da salgının ortaya çıktığı Vuhan kentindeki 761 hasta üzerinde denendiği açıklandı.Tübingen kentindeki tıpçılar, sıtma tedavisinde kullanılan Chloroquin ilacını koronavirüse karşı test etmek istiyor. Uygulama önümüzdeki hafta denenecek.Can kaybında Çin'i geride bırakan İtalya'da, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldi.Baden-Württemberg eyaletindeki Freiburg kenti Almanya'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk büyük kent oldu.Çin'de ikinci kez ülke içi kaynaklı Kovid-19 tespit edilmedi. Ülkede perşembe günü kaydedilen 39 yeni vakanın tamamı yurt dışından gelen kişilerde tespit edildi. Çin'de virüse bağlı can kayıplarının 3 bin 248'e yükseldiği belirtildi.İngiltere'de salgınla mücadele için emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup gönderilerek, göreve dönmeleri ricasında bulunuldu. Başbakan Boris Johnson, restoran, bar, kafe, sinema ve tiyatroların kapatıldığını açıkladı. BBC ise "Virüse karşı belirli sayıda insanın bağışıklık kazanması 1-2 yıl sürebilir" bilgisini paylaştı.Yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı. Worldometer sitesindeki verilere göre, salgın nedeniyle toplam 10 bin 49 kişi öldü, 88 bin 485 kişi de iyileşti. Vaka sayısı 10 bine ulaşan ülke sayısı da 7'yi geçti. Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 450'ye, vaka sayısı 12 bin 612'ye ulaştı. Sırbistan'da da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.