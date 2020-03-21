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'ta, Sadr kentine giriş çıkışlar kapatıldı

'ta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla başkent 'ın doğusundaki Es-Sadr kentine giriş çıkışlar kapatıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.3.2020 22:22 ABONE OL
Irak'ta, Sadr kentine giriş çıkışlar kapatıldı

İmam Musa bin Cafer el-Kazım'ın ölüm yıl dönümünde türbesini ziyaret etmek isteyen binlerce Şii, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen başkente akın etti.

İçişleri Bakanlığından bir yetkili, yaptığı açıklamada, emniyet güçleri ve askerlerin, türbe ziyaretinin ardından Sadr kentinin giriş ve çıkışlarına beton bariyerler yerleştirdiğini ve halkın sokağa çıkmasına izin verilmediğini söyledi.

14 GÜN BOYUNCA EVLERDEN ÇIKMAYIN

Yetkili, güvenlik güçlerinin, Sadr sakinlerine virüsü taşıyıp taşımadıklarının anlaşılması için en az 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları yönünde bildiri dağıttığını kaydetti.

Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda Sadr perşembe günü taraftarlarından, İmam Musa el-Kazım'ın türbesini ziyaret etmelerini ancak sağlık kurallarına riayet etmelerini istemişti.

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Irak'ta, Sadr kentine giriş çıkışlar kapatıldı
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