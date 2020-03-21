Son dakika haberi: İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan etti

Coronavirüs'ün en çok can aldığı ülke olan İtalya'da ülke ve insanlar alarma geçmiş durumda. Fakat bazı insanların salgına rağmen hala sokağa çıktığı ifade edildi. Bu duruma karşı isyan eden İtalyan bir belediye başkanı sosyal medyada bir video paylaştı.

İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan etti

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşları eleştirdi. Bancheri, Çin'nin Guangdong bölgesinde yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Türkçe'ye çevrilen görüntülerde Başkan Bancheri, benzin istasyonlarına giden vatandaşlara seslenerek, "Yetkililer karantinada, evinizde oturun diye yalvarıyorken, benzin alıp ne yapacaksınız?" diye sordu. Başkan Bancheri, "Ben 20 yıl boyunca koştum, spor yaptım. Bu zamana kadar en fazla 20 kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi kentteki herkes aniden sporsever oldu. Bu kadar insan aniden spor aşığı oldu. Evde 20 kişi toplanmış 'Güzel günler gelecek' afişi hazırlıyor. Virüs böyle yayılıyor" diyerek isyan etti.

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