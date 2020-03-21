Japonya’da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldiVaka sayısı bin 728'e ulaştı

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e, ülkedeki toplam vaka sayısı bin 728'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüs Japonya'da etkisini artırmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkede korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından 8 kişi hayatını kaybederken, gemi dışında ülkenin farklı eyaletlerinden de 35 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI ARTTI

Ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı ise bin 728'e ulaştı. İki hafta süreyle karantina altında tutulan gemiden 712 yolcunun enfekte olduğu belirtilirken, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bin 16 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.



DURUMLARI CİDDİ

Tedavisi devam eden 61 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 766 kişinin ise iyileşme göstererek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi.