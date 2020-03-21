KKTC'de 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında, 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı. Bunun üzerine bölgede bulunan polis, mültecileri sahile tahliye edildi.
Giriş Tarihi: 21.3.2020 11:59Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 12:08ABONE OL
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında, 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı. Bunun üzerine bölgede bulunan polis, mültecileri sahile tahliye edildi.