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'de 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında, 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı. Bunun üzerine bölgede bulunan polis, mültecileri sahile tahliye edildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.3.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 12:08 ABONE OL
KKTC'de 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında, 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı. Bunun üzerine bölgede bulunan polis, mültecileri sahile tahliye edildi.

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KKTC'de 175 Suriye uyruklu mülteciyi taşıyan tekne yan yattı
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