Mescid-i Nebevi ile Kabe’de namaz yasağı

Koronavirüs
vaka sayısı 247'yi bulan
Suudi Arabistan'da,
Mekke'deki Haremi Şerif
ve Medine'deki Mescidi
Nebevi'de namaz kılmaya
yasak getirildi. Harameyn
İşleri Genel Başkanlığı
Sözcüsü Hani Haydar,
ülkenin resmi haber ajansına
yaptığı açıklamada,
sağlık ve güvenlik kurumlarının
Kovid-19'dan
korunma amacıyla bazı
önlemlerin alındığını bildirdi.
Haremi Şerif ve
Mescidi Nebevi'de bulunmak
ve namaz kılmanın
yasaklandığını ifade eden
Haydar, herkesten talimatlara
uymasını istedi.
Ülkede, koronavirüs tedbirleri
kapsamında geçen
salı Kabe ve Mescid-i
Nebevi dışında camilerde
cuma namazı başta olmak
üzere cemaatle namaz
kılınmayacağı kararı alınmıştı.