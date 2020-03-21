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ile Kabe’de namaz yasağı

Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
Mescid-i Nebevi ile Kabe’de namaz yasağı
Koronavirüs vaka sayısı 247'yi bulan Suudi Arabistan'da, Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescidi Nebevi'de namaz kılmaya yasak getirildi. Harameyn İşleri Genel Başkanlığı Sözcüsü Hani Haydar, ülkenin resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, sağlık ve güvenlik kurumlarının Kovid-19'dan korunma amacıyla bazı önlemlerin alındığını bildirdi. Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'de bulunmak ve namaz kılmanın yasaklandığını ifade eden Haydar, herkesten talimatlara uymasını istedi. Ülkede, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen salı Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağı kararı alınmıştı.
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Mescid-i Nebevi ile Kabe’de namaz yasağı
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