Ölüm kenti Bergamo'daki Türk yazardan acı itiraf: Mücadele ciddiye alınmadı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en çok görüldüğü Bergamo'da yaşayan Türk yazar Gökhan Kutluer, kentteki durumu anlattı. "Türkiye'den gitmek" ve "Bulut fabrikası" kitaplarının yazarı olan Kutluer, son günlerde ülkedeki Kovid-19 ölüm ve vakalarının merkez üssü durumundaki Bergamo'daki gelişmeleri anlattı. 4 yılı aşkın süredir Bergamo'da yaşayan Kutluer, karantina tedbirleri sebebiyle boşalan kentin merkezindeki Donizetti Operası önünden Skype bağlantısıyla soruları yanıtladı. En çok etkilendiği şeyin ambulans sesleri olduğunu söyleyen yazar, 'kesinlikle insanlarla aynı kaldırımda dahi yürümüyorum' şeklinde konuştu. Kutluer, "Şimdi fiziken kendimi koruma boyutu biraz daha kolaylaşmışken mental açıdan kendimi korumak son birkaç gündür daha da zorlaştı" dedi.Kentin bugün içinden geçtiği durumun kendisini çok etkilediğini ifade eden Kutluer, 'iki hafta kadar önce Bergamo'da bu işin yeteri kadar ciddiye alınmadığını' söyledi. Kutluer, şöyle devam etti: "Öyle ki restoranlar, kafeler açıktı. Şu an oturduğum yerde, vakit geçirmeye, kahve içmeye ya da öğle yemeklerini yemeye devam ediyorlardı. Ancak ölü sayılarının artmasıyla Bergamo'da büyük bir sessizlik hakim oldu. Ölüm haberleri halkta bir matem havası yarattı". Kutluer, "Tahminim o ki (tabutların askeri kamyonlarla taşındığı görüntüler) o videolardan o acı fotoğraflardan biraz daha göreceğiz" ifadelerini kullandı.Kutluer, kentte bir seferberlik durumu olduğunu vurguladı. Papa 23'üncü Giovanni Hastanesine yardım için oluşturturulan bağış kampanyası için 89 bin avronun toplandığını söyleyen Kutluer, "Sizin, benim gibi insanlar gidip o siteye para bağışında bulunuyor. Bergamo'da sayıların yüksek olması hem maddi hem manevi anlamda halkı birbirine kenetlemiş durumda" diye konuştu. Kutluer, kendisinin de gönüllü faaliyetlere katılarak halka destek olduğunun altını çizdi.