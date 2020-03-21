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! 'yi sarsacak iddiası! İstihbarat Trump'ı uyarmış...

ile ilgili 'den bir haberi geldi! Gazetesi'nde yer alan haber, ABD Başkanı 'ı oldukça zora soktu. Gazetede yer alan iddiaya göre; ABD istihbaratı, 'de patlak veren corona virüsü salgınının ardından ocak ve şubat aylarında iki rapor hazırlayarak Trump'a riskin büyük olduğunu duyurdu. Ancak Trump, istihbaratın raporlarını küçümseyerek, corona virüsü dikkate almadı. ABD corona virüs ile mücadelede ağır bedeller öderken, Donald Trump son haftalarda sağlık sistemi nedeniyle sert şekilde eleştirilere maruz kalıyor. Salgına karşı geç önlem alan ABD yönetimine karşı isyan bayrağı açılmış durumda. İşte ABD'den gelen son dakika haberinin detayları ve ülkedeki son durum...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 08:15 ABONE OL
Son dakika! ABD'yi sarsacak corona virüsü iddiası! İstihbarat Trump'ı uyarmış...

'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, istihbaratının ocak ve şubat ayındaki raporlarında, hem Trump yönetimini hem de Kongre'yi, 'de görülen Kovid-19 konusunda uyardığı kaydedildi.

TRUMP KÜÇÜMSEDİ

Haberde, kaynakların raporlarda virüsün ne zaman ABD'ye ulaşacağı konusunda bir tahminde bulunmadığı ancak, Çin'deki salgının gerçek boyutunun saklandığı ve yakında bir "pandemi" halini alacağının belirtildiği aktarıldı.

Gazetenin haberinde, "Sürekli gelen raporlara rağmen, Trump, virüsün ABD'ye yönelik tehdidini küçük görmeye devam etti. Aynı şekilde Kongre üyeleri de Kovid-19 bu ay başında ülkede ciddi bir hal alana kadar, bu durumu önemsemedi." ifadesine yer verildi.

BEYAZ SARAY'DAN YANIT GELDİ

Washington Post'un haberi hakkında CIA ve Ulusal İstihbarat Ofisinden herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley şunları kaydetti:

"Medya ve Demokratlar sadece saçma ve gayrimeşru bir azil sürecine odaklanırken, Başkan Trump, Amerikan halkının sağlığını, varlığını ve güvenliğini korumak için tarihi, agresif önlemler almıştı. Adı açıklanmayan korkak kaynakların tarihi yeniden yazmaya çalışması, mide bulandırıcı, aşağılık ve utanç vericidir."

TRUMP'IN NİSAN SAVUNMASI

Trump, 19 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada kendisine Kovid-19 sorulduğunda, "Nisan geldiğinde, havaların ısınmasıyla virüs mucizevi bir şekilde kaybolacak." demiş ve Demokratlar'ın siyasi çıkarları için panik yarattığını savunmuştu.

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Son dakika! ABD'yi sarsacak corona virüsü iddiası! İstihbarat Trump'ı uyarmış...
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