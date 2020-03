Son dakika coronavirüs haberi: ABD'de coronavirüs hayatı durma noktasına getirdi! Trump'tan flaş talimat...

ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 275'e yükseldi. Vaka sayısı ise 19 bin 774'e ulaştı. Ülkede, hayat durma noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi.

ÖLÜMLER DURDURULAMIYOR

ABD'de, korona virüs salgını ABD ekonomisinin her sektörüne zarar vermeye devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili ABD'de, işini kaybedenler, işten çıkarmalar, her gün düşen borsa ve Covid-19'un yayılmasını önlemek için giderek artan daha sert önlemler ekonomik hasara neden olurken, korona virüs salgınında ölümler durdurulamıyor. Birçok eyalette hayat durma noktasına gelirken, New York kentinde son 12 saatte vaka sayısı 4 bin artarak 8 bin 403 yükseldi, kentte virüsten ölenlerin sayısı ise 46 olarak açıklandı.