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Son dakika coronavirüs haberi: 'da kabusu büyüyor! Belediye başkanı isyan etti!

Coronavirüsün merkez üssü haline gelen 'dan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar nedeniyle 4.032 kişinin hayatını kaybettiği, 47.021 kişinin enfekte olduğu İtalya'da vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor. İtalya’nın Delia kabasının Belediye Başkanı , önlemleri dinlemeyen vatandaşlara isyan etti. İşte o görüntüler...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.3.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 13:17 ABONE OL
Son dakika coronavirüs haberi: İtalya'da corona virüs kabusu büyüyor! Belediye başkanı isyan etti!

İtalya'nın Delia kabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla isyan etti. Bancheri, "Güzel günler gelecek. Herkes alışveriş için her gün sokağa çıkarsa her şey nasıl güzel olacak?" diye sordu.

İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan etti

İSYAN ETTİ!

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşları eleştirdi. Bancheri, Çin'nin Guangdong bölgesinde yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Türkçe'ye çevrilen görüntülerde Başkan Bancheri, benzin istasyonlarına giden vatandaşlara seslenerek, "Yetkililer karantinada, evinizde oturun diye yalvarıyorken, benzin alıp ne yapacaksınız?" diye sordu. Başkan Bancheri, "Ben 20 yıl boyunca koştum, spor yaptım. Bu zamana kadar en fazla 20 kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi kentteki herkes aniden sporsever oldu. Bu kadar insan aniden spor aşığı oldu. Evde 20 kişi toplanmış 'Güzel günler gelecek' afişi hazırlıyor. Virüs böyle yayılıyor" diyerek isyan etti.

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Son dakika coronavirüs haberi: İtalya'da corona virüs kabusu büyüyor! Belediye başkanı isyan etti!
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