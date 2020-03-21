Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan 36 yaşındaki kadın corona virüsü böyle anlattı! Öksürmekten nefes alamadı

Dünya genelinde corona virüs kabusu ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Her geçen gün tedirginliğin arttığı salgın ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İngiltere'den gelen haber durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. 36 yaşındaki genç kadın corona virüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Hükümetin Covid-19 tavsiyesini görmezden gelenlere ateş püskürdü.

36 YAŞINDAKİ KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI!

İngiltere'nin Newcastle kentinde yaşayan Ingé Kirsten, dünya üzerinde corona virüsüne yakalanan 275 bini aşkın kişiden yalnızca biri.