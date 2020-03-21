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Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan 36 yaşındaki kadın corona virüsü böyle anlattı! Öksürmekten nefes alamadı

salgını 'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına aldı. Yeni tip corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısının arttığı corona virüs salgını nedeniyle şu ana kadar 11 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Son olarak 'de 36 yaşşındaki bir kadın corona virüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını anlattı. İşte Corona virüse yakalandıktan sonra 10 yaşındaki kızından ayrı düşen kadının yaşadıkları...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 11:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan 36 yaşındaki kadın corona virüsü böyle anlattı! Öksürmekten nefes alamadı

Dünya genelinde kabusu ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Her geçen gün tedirginliğin arttığı salgın ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 'den gelen haber durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. 36 yaşındaki genç kadın corona virüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Hükümetin Covid-19 tavsiyesini görmezden gelenlere ateş püskürdü.

36 YAŞINDAKİ KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI!

İngiltere'nin Newcastle kentinde yaşayan Ingé Kirsten, dünya üzerinde corona virüsüne yakalanan 275 bini aşkın kişiden yalnızca biri.

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Son dakika haberi: Corona virüse yakalanan 36 yaşındaki kadın corona virüsü böyle anlattı! Öksürmekten nefes alamadı
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