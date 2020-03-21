Son dakika haberi: Corona virüsü belirtileri için uzmanlardan yeni açıklama: Corona virüs belirtileri 7 vakadan 6’sında…

Uzmanlar tarafından grip semptomları gösterdiği söylenen corona virüsü belirtileri ile ilgili gelen son dakika haberi tüm dünyayı adeta bu gelişmeye kilitledi. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, yeni tip koronavirüsü taşıyıcısı olan 7 vakadan 6'sının bunu fark etmeden toplumda dolaşarak salgını yaydığı belirlendi. Salgının yayılmasının en büyük nedeni olarak gösterilen ve araştırmacılar tarafından "gizli ve süper taşıyıcı" olarak adlandırılan bu vakaların sosyal kısıtlamanın ne kadar önemli olduğunun gözler önüne serdiği yine uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Aynı zamanda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 salgınının insan vücudunda gösterdiği semptomlar adına kişilerin bilinçlenmiş olması da büyük önem arz ediyor. İşte uzmanların yapılan araştırmalar sonucunda dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği corona virüsü belirtileri son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

7 VAKADAN 6'SI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÖSTERMİYOR!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı bilinen salgının izlerini takip eden araştırmacılar az veya hiç belirti göstermeyen vakaların bulunduğunu bildirirken çoğu kişinin de ilk semptomları grip veya soğuk algınlığı olarak düşünerek virüse yakalandığını fark etmeksizin toplum içerisinde önlem almadan dolaştığını bildirdi. İnsan vücudunda; ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal, burun akıntısı, nefes darlığı gibi semptomlar Covid-19 salgınının öne çıkan belirtileri arasında gösteriliyor…

İşte her vatandaşın bilmesi gereken ve yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Corona virüsü belirtileri…