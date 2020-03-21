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Son dakika haberi: virüsü belirtileri için uzmanlardan yeni açıklama: belirtileri 7 vakadan 6’sında…

Ülkemizde Covid-19 virüsüne rastlanmasının ardından günlerdir vatandaşların gündeminde yer alan virüsü belirtileri ile ilgili son dakika haberi geldi. ABD’de yapılan bir çalışmaya göre yeni tip koronavirüsü taşıyıcılarının yüzde 86’sının salgına yakalandığını farkında olmaksızın toplum içerisinde dolaştığı ve salgını körüklediği tespit edildi. Uzmanlara göre corona virüsü belirtileri çoğu insan vücudunda öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı, ishal gibi semptomlara yol açarken ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen bu hastalığın izlerini takip eden araştırmacılar “gizli virüs taşıyıcısı” olarak nitelendirdikleri vakaların salgını yüzlerce kişiye bulaştırdığına ulaştı. İşte bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan corona virüsü belirtileri ve konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 06:45 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 07:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü belirtileri için uzmanlardan yeni açıklama: Corona virüs belirtileri 7 vakadan 6’sında…

Uzmanlar tarafından grip semptomları gösterdiği söylenen virüsü belirtileri ile ilgili gelen son dakika haberi tüm dünyayı adeta bu gelişmeye kilitledi. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, yeni tip koronavirüsü taşıyıcısı olan 7 vakadan 6'sının bunu fark etmeden toplumda dolaşarak salgını yaydığı belirlendi. Salgının yayılmasının en büyük nedeni olarak gösterilen ve araştırmacılar tarafından "gizli ve süper taşıyıcı" olarak adlandırılan bu vakaların sosyal kısıtlamanın ne kadar önemli olduğunun gözler önüne serdiği yine uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Aynı zamanda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 salgınının insan vücudunda gösterdiği semptomlar adına kişilerin bilinçlenmiş olması da büyük önem arz ediyor. İşte uzmanların yapılan araştırmalar sonucunda dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği corona virüsü belirtileri son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

7 VAKADAN 6'SI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÖSTERMİYOR!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı bilinen salgının izlerini takip eden araştırmacılar az veya hiç belirti göstermeyen vakaların bulunduğunu bildirirken çoğu kişinin de ilk semptomları grip veya soğuk algınlığı olarak düşünerek virüse yakalandığını fark etmeksizin toplum içerisinde önlem almadan dolaştığını bildirdi. İnsan vücudunda; ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal, burun akıntısı, nefes darlığı gibi semptomlar Covid-19 salgınının öne çıkan belirtileri arasında gösteriliyor…

İşte her vatandaşın bilmesi gereken ve yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Corona virüsü belirtileri…

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Son dakika haberi: Corona virüsü belirtileri için uzmanlardan yeni açıklama: Corona virüs belirtileri 7 vakadan 6’sında…
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