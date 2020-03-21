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Haberler | ile ilgili ’den yeni bilgiler! Corona virüsü ne kadar ölümcül?

salgını ile ilgili endişe verici haberleri gelirken, istatistikler, virüsün ölüm oranı ile ilgili aydınlatıcı bilgiler veriyor. Yayılım hızı çok yüksek olan corona virüsünün neden olduğu KOVID-19 salgını başladığından bu yana insanlar, dünya geneli vaka sayısının yanında ölü sayısı ve ölüm oranını araştırıyorlar. Salgının çıkış noktası olan ancak hayatın yavaş yavaş normale döndüğü 'den gelen son dakika verilere göre, yeni corona virüsü bulaşan çoğu insan hafif semptomlar yaşıyor.

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR Dünya
Giriş Tarihi: 21.3.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 17:43 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Corona virüsü ile ilgili Çin’den yeni bilgiler! Corona virüsü ne kadar ölümcül?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde çalışan bilim insanları, Covid-19 teşhisi konan ilk 72.314 kişinin verilerini analiz eden bir araştırma makalesi yayınladılar. Epidemiyologlar, corona virüsün neden olduğu COVID-19 salgınının mekaniğini tam olarak anlamanın uzun zaman alacağını söylüyor, ancak Çinli bilim adamları tarafından yayınlanan bilgiler, virüse karşı en savunmasız olan risk grubuna, neler yapması gerektiği konusunda bir fikir verebilir.

Veriler, erkeklerin ve kadınların virüse yakalanma olasılığının hemen hemen aynı olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, hastalığa sahip olduğu tespit edilen 45 bin hastaya baktıklarında, hasta olan her 100 kadına karşılık 106 virüs bulaşmış erkek olduğunu tespit ettiler.

İşte grafiklerle vakaları...

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Son Dakika Haberler | Corona virüsü ile ilgili Çin’den yeni bilgiler! Corona virüsü ne kadar ölümcül?
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