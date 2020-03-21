Son Dakika Haberler | Corona virüsü ile ilgili Çin’den yeni bilgiler! Corona virüsü ne kadar ölümcül?

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde çalışan bilim insanları, Covid-19 teşhisi konan ilk 72.314 kişinin verilerini analiz eden bir araştırma makalesi yayınladılar. Epidemiyologlar, corona virüsün neden olduğu COVID-19 salgınının mekaniğini tam olarak anlamanın uzun zaman alacağını söylüyor, ancak Çinli bilim adamları tarafından yayınlanan bilgiler, virüse karşı en savunmasız olan risk grubuna, neler yapması gerektiği konusunda bir fikir verebilir.

Veriler, erkeklerin ve kadınların virüse yakalanma olasılığının hemen hemen aynı olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, hastalığa sahip olduğu tespit edilen 45 bin hastaya baktıklarında, hasta olan her 100 kadına karşılık 106 virüs bulaşmış erkek olduğunu tespit ettiler.

İşte grafiklerle corona virüsü vakaları...