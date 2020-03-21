Son dakika haberi: Corona virüsü kontrolden çıktı! Emekli doktorları göreve çağırdılar! Yeni corona virüsü belirtisi duyuruldu...

Koronavirüs nedeniyle sıkıyönetim ilan eden ülkelere Arjantin, İsrail, Hindistan ve Fas da katıldı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da hükümet korona virüsü kapsamında alınan önlemleri genişletiyor. 1,3 milyar nüfuslu ülkede, Yeni Delhi hükümeti Hindistan'ı turistlere kapattı. Sıkıyönetim ilan eden Hindistan, vatandaşlarından sokağa çıkmamalarını istedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

Avrupa'da ise Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika süresiz sokağa çıkma yasağı getirdi. Daha önce Peru, Slovakya, İsviçre gibi ülkeler de sıkıyönetim ilan ederek vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istemişti. Bu ülkelerin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi ile Irak ve Tunus'ta da olağanüstü hâl şartları hakim. Sırbistan'da akşam saatlerinde sokağa çıkmak yasaklanırken, İsrail'den de sokağa çıkma yasağı adımı geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, salgın nedeniyle ilan edilen yasakların 7 gün boyunca süreceğini açıkladı. Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'ta dün saat 18'den itibaren olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi. Virüslü kişi sayısının 74'e yükseldiği ülkede can kaybı 3 olurken, Faslılar bulundukları yerden çıkabilmek için resmi makamlardan izin almak zorunda. Mekke ve Medine'de namaz kılmayı yasaklayan Suudi Arabistan'da ise 70 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 344'e çıktı. Güney Amerika'da ise durum diğer bölgelerden farklı değil. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, salgının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı. Fernandez, "Arjantinlilerin sağlığını gözetiyoruz ve bu önlemi, ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca az olmasını umarak alıyoruz. Herkes evinde kalmalı ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmalı. Dükkanlar, marketler, eczaneler açık olacak" şeklinde konuştu. Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 128 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

SEFER GÖREV EMRİ

İtalya benzeri bir felaketle karşılaşmak istemeyen İngiltere emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup yazarak göreve çağırdı. Korona salgınıyla mücadele için emekli doktor ve hemşirelere 'göreve dönmeleri' ricasında bulunuldu. İskoçya da benzer bir adım atarak son 3 yıl içerisinde herhangi bir nedenle işinden ayrılan sağlık çalışanlarını göreve çağırdı.

BİR GÜNDE 627 ÖLÜM

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vaka sayısının 37 bin 860'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların sayısının ise 47 bin 21 olduğunu açıkladı. Borrelli, dün 4 bin 440 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 689 artışla 5 bin 129'a ulaştığını duyurdu. Borrelli'nin bugün için açıkladığı 627 ölüm, İtalya'da 4 haftadır devam eden koronavirüs salgınında bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu. Dün hayatını kaybedenlerden dörtte birinin iki veya daha fazla patolojik sıkıntısı olduğu belirtildi.

KREMATORYUMLAR YETERSİZ KALABİLİR

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin cenazeleri salgının yayılmasını engelleme amacıyla krematoryumlarda (ölü yakma fırını) yakılıyor. Ülkedeki toplam 83 krematoryum, hiç durmadan çalıştırılırsa günlük 2 bin ceset yakabilecek kapasiteye sahip. İtalya'da ölü sayısı günlük 2 bini geçerse cenazelere ne yapılacağı belirsizliğini koruyor.