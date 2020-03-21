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Haberi: Hastaneden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! hayatı cehenneme çevirdi

12 Aralık tarihinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünya yayılan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle şuana kadar 11 binden fazla insan hayatını kaybederken, enfekte olan hasta sayısı 275 bini buldu. Virüsten en çok etkilenen ülke ise açık ara oldu. Ölü sayısının 4 binin üzerine çıktığı İtalya’dan gelen son dakika haberleri ise kan dondurmaya devam ediyor. Sinir krizleri geçiren hemşireler ve stresli doktorların yanı sıra Sky News'un Giovanni XXIII Hastanesi'nde yaptığı çekimler dünyayı ayağa kaldırdı ve infial yarattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 14:15 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Hastaneden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! Corona virüsü hayatı cehenneme çevirdi

Dünya salgını ile uğraşmaya devam ederken, korkunç haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde çıkmasına rağmen, en büyük hasarı Avrupa'nın en önemli şehirlerinden 'ya veren salgın, ülkede şuana kadar 4 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. İtalya'da artık kimse "tatlı hayat"tan bahsetmiyor. Çünkü Avrupa'nın en turistik, en çok ziyaretçi alan tarihi ülkelerinden biri olan İtalya'da her şey değişti. Tüm dünyanın gözü İtalya'dayken, Sky News'un Giovanni XXIII Hastanesi'nde yaptığı çekimler dünyayı ayağa kaldırdı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

İTALYA'DAN GELEN O GÖRÜNTÜLER DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI!

60 milyon nüfuslu ülke gerçek anlamda cehennemi yaşıyor. Tüm dünyanın gözü İtalya'dayken, Sky News'un Giovanni XXIII Hastanesi'nde yaptığı çekimler dünyayı ayağa kaldırdı.

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Son Dakika Haberi: Hastaneden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! Corona virüsü hayatı cehenneme çevirdi
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