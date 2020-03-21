Son Dakika Haberi: Kehanetler kitabının yıllar önce corona virüsü anlattığı ortaya çıktı! Yeni tip korana virüs belirtileri...

Dünyada hızla yayılan corona virüsü salgının nasıl ortaya çıktığı henüz belirlenemezken her geçen gün vaka ve ölü sayısı da artıyor. Özellikle İtalya, Fransa ve İspanya'da alınan tüm önlemlere rağmen salgın durdurulamıyor. Son olarak Türkiye'de de görülen corona virüs salgını ile ilgili bugün ortaya çıkan detaylar ise şaşkınlık yarattı. ABD'li Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yıllar önce yazılan Kehanetler kitabındaki satırlar corona virüs belirtileri ile oldukça benzer nitelikte. İşte Kehanetler kitabı konusu ve son dakika haberinin detayları

KEHANETLER KİTABI KONUSU CORONA VİRÜSÜ MÜ ANLATIYOR?

Yaklaşık 15 yıl önce kaleme alınan Kehanetler kitabının 210. sayfasında yer alan ifadeler şoke etti. Kitapta 2020'lerde yeni tip koronavirüs (kovid -19) belirtilerini gösteren bir salgının hızla yayılacağı anlatılıyor.

İşte Kehanetler kitabının 210. Sayfasında yer alan o ifadeler;