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Son Dakika Haberleri | Bakanlar duyurdu! 'de var mı? Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?

Yeni tip corona virüsü nedeniyle dünya çapında birçok ülke vatandaşlarına evde kalmayı tavsiye ederken, durumun kontrolden çıktığı bazı ülkelerde de ilan edildi. Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sokağa çıkma yasağı - karantina maddelerini paylaştı. Corona virüs yayılımını engellemek için alınana ‘kapatma’ ya da ‘kısıtlama’ kararları da sokağa çıkma yasağı olarak algılanıyor ve her ülkenin vatandaşları ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, hangi ülkelerde corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağı var? Avrupa’da başta olma üzere çoğu Avrupa ülkesinde sokağa çıkma ya da seyahat yasağı bulunurken, ABD’nin birçok eyaletinde ilan edildi. İşte sokağa çıkma yasağı olan ülkeler….

Giriş Tarihi: 21.3.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 10:03 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Bakanlar duyurdu! Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?

Johns Hopkins Universitesi canlı corona virüsü haritası verilerine göre, 272.000'den fazla insan virüsle enfekte oldu ve en az 11.310 kişi öldü. 'de ise 670 kişi virüs ile enfekte olurken, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünya genelinde düşük ölüm oranı ancak korkutucu bir yayılma hızına sahip olan corona virüsü nedeniyle, ülkeler ilan ediyor. Başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde sokağa çıkma yasağı var ya da kısmi karantina altında… Peki, hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağı olan ülkeler ve Türkiye'deki son durum hakkında bilgiler...

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI? BAKAN ALBAYRAK VE BAKAN SOYLU YANITLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir canlı yayında ekonomik tedbirlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulunurken kendisine yöneltilen 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna cevap verdi. Bakan Albayrak, böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER

Dünyada sokağa çıkma yasağı olan ülkeler listesi ise şu şekilde;

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Son Dakika Haberleri | Bakanlar duyurdu! Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?
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