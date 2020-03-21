Son Dakika Haberleri | Bakanlar duyurdu! Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?

Johns Hopkins Universitesi canlı corona virüsü haritası verilerine göre, 272.000'den fazla insan virüsle enfekte oldu ve en az 11.310 kişi öldü. Türkiye'de ise 670 kişi virüs ile enfekte olurken, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünya genelinde düşük ölüm oranı ancak korkutucu bir yayılma hızına sahip olan corona virüsü nedeniyle, ülkeler sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Başta İtalya olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde sokağa çıkma yasağı var ya da kısmi karantina altında… Peki, hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağı olan ülkeler ve Türkiye'deki son durum hakkında bilgiler...

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI? BAKAN ALBAYRAK VE BAKAN SOYLU YANITLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir canlı yayında ekonomik tedbirlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulunurken kendisine yöneltilen 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna cevap verdi. Bakan Albayrak, böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını belirtti.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER

Dünyada sokağa çıkma yasağı olan ülkeler listesi ise şu şekilde;