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7 ülkeden 7 farklı insanın hakkında anlattıkları: Doktorlar kim ölsün kim 2 gün daha yaşasın diye...

'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan (kovid-19) salgınında tanıkların anlattıkları salgının korkutucu boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya 10 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını korkutucu bir boyuta ulaştı.  Farklı ülkelerden insanların anlattıkları olaylar salgının insan hayatı için ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha anlamamıza neden oldu. İşte o insanların anlattıkları hikayeler...

Giriş Tarihi: 22.3.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 08:35 ABONE OL
7 ülkeden 7 farklı insanın corona virüs hakkında anlattıkları: Doktorlar kim ölsün kim 2 gün daha yaşasın diye...

İRAN

DOKTORLAR 'KİM ÖLSÜN, KİM İKİ GÜN DAHA YAŞASIN' DİYE TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALDI
Tebriz'de yaşayan N.E. görülmeden hemen önce Türkiye'ye gelme planları yapıyordu, uçak biletini almıştı. Virüsün Kum kentinde görülmesiyle birlikte "Neyse ki buraya (Tebriz) gelmemiş. Zaten ben gidiyorum" diye düşünüyordu. N.E.'ye göre Türkiye'nin 23 Şubat'ta İran sınırını kapatması, halkı virüsten daha çok sarstı. Türkiye'nin bu hareketi İran halkı için bir alarm olmuştu. Ailesini bırakıp gidemezdi. Gitmedi de... Yaşananları şöyle anlatıyor:
- Kum'u karantinaya almadıkları için virüs yayıldı. Bir pazar günü, doktorlar arabaların içinden hoparlörle 'Lütfen herkes evine gitsin' diye bağırmaya başladı.
-Doktorlar, hemşireler bitkin halde, hastanede yerde uyuyorlar. Çok sayıda doktor ve hemşire koronadan hayatını kaybetti. Hastaları sırayla cihazlara bağladılar ve kim ölsün, kim iki gün daha yaşasın diye tercih yapmak zorunda kaldılar.
- Tedavi edecek diye alkol içip kör olan ve ölenler, aşırı vitaminden zehirlenenler oldu. "Korktum, bana bir kit verin" diye hastaneye gidip kendine bulaştıranlar da cabası.
- Ama İran'da hiç kimse market raflarını boşaltmadı. Halk uzun süreli ambargo nedeniyle yetinmeyi öğrendi ve ürünlerin bitmeyeceğini biliyor. Bazı ev sahipleri de mart kirasını almadı, nisan kirasının yarısını istedi.

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7 ülkeden 7 farklı insanın corona virüs hakkında anlattıkları: Doktorlar kim ölsün kim 2 gün daha yaşasın diye...
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