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Başkan Yardımcısı 'in corona virüs testi yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Başkan Yardımcısı 'in, ofisinde çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından yaptırdığı virüs testi, "negatif" çıktı. Pence ve eşi 'in test sonuçlarını, Pence'in Basın Danışmanı Katie Miller, resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.3.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 10:19 ABONE OL
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in corona virüs testi yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Miller, Twitter mesajında, "Hem Başkan Yardımcısı Mike Pence'in hem de eşi Karen Pence'in Kovid-19 test sonuçlarının negatif geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Pence, dün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, kendi ofisinde çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak, "Söz konusu kişi pazartesi gününden itibaren işe gelmedi. Şu anda durumu gayet iyi. Kendisiyle yakın bir temasım olmadı ancak yine de ben ve eşim bugün öğleden sonra test yaptıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta sonu virüs testi yaptırmış ve onun da sonuçları negatif gelmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624, ölü sayısı 260'a ulaştı.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in corona virüs testi yaptırdı! İşte çıkan sonuç
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