Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı'ndan Kuzey Kore liderine mektup: Coronavirüste iş birliği yapalım

ABD Başkanı'ndan liderine mektup: Coronavirüste iş birliği yapalım

ABD Başkanı , lideri Kim Jong Un'a mektup göndererek Corona virüs salgını ile mücadele konusunda iş birliği yapmayı teklif etti. Kuzey Kore medyası da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore liderinin halkını korona virüs salgınından koruma çabalarından etkilendiğini söylediği bir mektup aldığını duyururken ne cevap verildiğine ilişkin bir bilgi verilmedi

Giriş Tarihi: 22.3.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 12:11 ABONE OL
ABD Başkanı'ndan Kuzey Kore liderine mektup: Coronavirüste iş birliği yapalım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a korona virüsü salgını ile mücadele konusunda iş birliği teklifi için mektup gönderdiği açıklandı. Trump'ın, mektupta Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un halkını korona virüs tehdidinden korumak için gösterdiği çabalardan etkilendiği, korona virüsle mücadele kapsamında iş birliği yapma konusunda hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.

İLETİŞİMİ SÜRDÜRME MESAJI

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de ABD Başkanı Trump'ın, Kim Jong Un'a mektup gönderdiğini doğruladı. Beyaz Saray yetkilisi, aralarının gergin olmasına rağmen mektubun iki lider arasında "özel ve çok sıkı kişisel ilişkilerin" bir işareti olduğunu, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile iletişimi sürdürmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

KUZEY KORE MEDYASI DUYURDU

Kuzey Kore medyası da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore liderinin halkını korona virüs salgınından koruma çabalarından etkilendiğini söylediği bir mektup aldığını duyurdu. Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un konuya ilişkin ne tür bir yanıt verdiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika... Coronavirüs Gazze'ye girdi! Dünyadan son dakika Kovid-19 haberleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanı'ndan Kuzey Kore liderine mektup: Coronavirüste iş birliği yapalım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA