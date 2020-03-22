Akdeniz’de yürekler ağza geldi!

KKTC İskele bölgesine bağlı Taşlıca-Boltaşlı köyleri arasındaki sahil bölgesinde 175 Suriyeli mültecinin içinde olduğu tekne yan yattı. 30 kadın, 69 çocuğun aralarında bulunduğu mülteciler KKTC ekipleri tarafından kurtarılarak bir spor salonuna yerleştirildi. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 03.30 sıralarında 30'u kadın ve 69'u çocuk toplam 175 Suriye uyruklu sığınmacıyı taşıyan tekne kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yattı. Teknedeki sığınmacılar polis ekipleri tarafından tahliye edildi. İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'na götürülen sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirilecek. Sığınmacıların ihtiyaçlarının tedariki için Sivil Savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekiplerinin koordineli çalıştığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sığınmacılar için tüm KKTC'nin seferber olduğunu ve büyük bir duyarlılık örneği yaşandığını kaydetti. Sadıkoğlu, "Herkes çocuk kıyafetlerinden yetişkilerin kıyafetlerine kadar yardımlarını getirdi. Bölge esnafı da yardımcı oluyor. Göçmenlerle ilgili kriz masası oluşturulacak ve nasıl bir yol alınacağına orada karar verilecek" diye konuştu.