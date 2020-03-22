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: Destek ’den değil ’den geldi

Giriş Tarihi: 22.3.2020 ABONE OL
Bulgaristan: Destek AB’den değil Türkiye’den geldi
Bulgaristan, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa Birliği'nden (AB) destek görmediklerini açıkladı. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede kendilerine AB üyesi ülkelerin değil, Türkiye ve Çin'in yardım ettiğini söyledi. Bulgar bakan, "Avrupa'da, ülke vatandaşlarıyla ilgilenebilecek tek yapının, direktifler dağıtan ve ulus devleti yok etmekte kullandığı eşcinsel evlilikler ve diğer icat edilmiş fikirlerle meşgul olan pahalı bir Avrupa bürokrasisi değil, ulus devletin kendisi olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Bulgaristan Türkiye'den 50 bin maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu gözlük almıştı. Türkiye, 15 bin maske ve 85 bin koruyucu kostüm daha göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı.
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Bulgaristan: Destek AB’den değil Türkiye’den geldi
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