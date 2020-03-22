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Darbeci Hafter'e büyük şok! 'da el konuldu

Darbeci asker 'e 'da büyük şok.Hafter'e bağlı uçaklar için Birleşik Arap Emirlikleri'nden () akaryakıt taşıyan tankerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne () bağlı silahlı güçlerce el konulduğu bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.3.2020 07:01 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 07:21 ABONE OL
Darbeci Hafter'e büyük şok! Libya'da el konuldu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Deniz Gücü'nün Komutanı Rıda İsa, yaptığı yazılı açıklamada, Liberya bayraklı "Gulf Petroleum 4" adlı petrol tankerine el konulduğunu duyurdu.

İsa, gemiyle ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından sonuçlarının hemen yayımlanacağını kaydetti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, BAE'den "Gulf Petroleum 4" adlı gemiyle Bingazi'ye petrol taşındığını duyurmuştu.

Açıklamada Hafter'in kontrolündeki bölgeye gayrimeşru şekilde petrol ithalatı kınanmış, petrol ithal etme hakkının yalnızca kuruma ait olduğu vurgulanmıştı.

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Darbeci Hafter'e büyük şok! Libya'da el konuldu
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