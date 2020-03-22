Dünya Sağlık Örgütü WhatsApp'tan COVID-19 vaka sayılarını gösteriyor!

Corona virüsü ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre sonra tüm dünyaya yayıladı. Bilim insanları aşı ve etkili ilaç üstünde çalışmalara devam ediyor. Diğer yandan hükümetler ve resmi kurumlar virüsle ilgili yanlış bilgiye karşı da savaşıyor. Yalan bilgiye karşı teknolojiden de sonuna kadar yararlanıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda dikkat çekici bir adım attı. WhatsApp üstünde bilgilendirme yapan özel bir bot geliştirdi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

DSÖ Uganda hesabı tarafından açıklanan WhatsApp botu, corona virüsüyle ilgili resmi bilgileri kullanıcılarla paylaşıyor. Bu bilgilere kolaylıkla erişebilirsiniz. "+41 79 893 18 92″ numarasını rehberinize kaydetmeniz ve daha sonra mesaj atmanız gerekiyor. Türkçe merhaba demek olan Hi veya Hello yazdıktan sonra karşınıza bir menü geliyor. Bu menüde belirli numaralarla sıralanmış olan seçenekler var.

WHO bot İngilizce olarak yanıt veriyor, ancak sunulan içerik basit olduğu için üst düzey İngilizce bilmenize gerek yok.

MENÜDE NELER VAR?

1- Dünya genelinde son vaka sayıları

2- Salgından korunma önlemleri

3- Sıkça sorulan sorular

4- Yalan haberlere karşı cevaplar verilmiş

5- Dışarı çıkmak zorunda kalanların nasıl davranması gerektiği anlatılıyor

6- Salgınla ilgili güncel haberler

7- Bağış yapmak ve bot hizmetini beğenmek için bu numara seçiliyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsü için yoğun olarak kullanılan WhatsApp servisi nasıl çalışıyor?