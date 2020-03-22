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KBB UZMANINDAN KRİTİK UYARI! : Tat ve koku almıyorsanız eğer…

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını hakkında gelişmeleri art arda gelirken uzmanlar konu ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Yeni tip adıyla Covid-19 semptomları arasında koku ve tat duyusu kaybının yer alabileceği belirtildi. İngiltere'nin önde gelen Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanlarından olan , yaptığı açıklamada, corona virüsü belirtileri arasında en çok görülen yüksek ateş ve öksürük gibi yaygın belirtilerin gözükmediği hastaların koku ve tat alma duyularını kaybettiğini belirtti. Bu belirtilere sahip olan kişilerin kendilerini izole etmeleri gerektiğine vurgu yapan uzman isim öte yandan bu virüsün burunda tutunduğunu gösterdiğini ifade etti. İşte ünlü profesörden son dakika corona virüsü açıklamaları!

Giriş Tarihi: 23.3.2020 01:49 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 01:50 ABONE OL
KBB UZMANINDAN KRİTİK UYARI! Corona virüsü son dakika: Tat ve koku almıyorsanız eğer…

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken öte yandan uzman isimler de konu ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere'nin önde gelen Kulak Burun Boğaz uzmanlarından , Sky New'e yaptığı açıklamada, ateş ve kuru öksürük gibi yaygın semptomlar görülmeyen bazı Covid-19 hastalarında koku ve tat alma duyularının kaybolduğunu belirtti. Böyle belirtiler gösterenlerin kendilerini izole etmesi gerektiğine vurgu yapan Profesör 'dan son dakika açıklamaları!

UZMAN İSİMDEN CORONA VİRÜSE İLİŞKİN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI!

Corona virüsüne ilişkin son gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. Özellikle corona virüsü belirtileri arasında yer alan yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığının dışında uzman isim birkaç baskın belirtinin olabileceğini ve bunların kalıcı hasara yol açabileceğini belirten son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte o açıklamalar!

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KBB UZMANINDAN KRİTİK UYARI! Corona virüsü son dakika: Tat ve koku almıyorsanız eğer…
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