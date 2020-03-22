KBB UZMANINDAN KRİTİK UYARI! Corona virüsü son dakika: Tat ve koku almıyorsanız eğer…

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken öte yandan uzman isimler de konu ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere'nin önde gelen Kulak Burun Boğaz uzmanlarından Profesör Nirmal Kumar, Sky New'e yaptığı açıklamada, ateş ve kuru öksürük gibi yaygın semptomlar görülmeyen bazı Covid-19 hastalarında koku ve tat alma duyularının kaybolduğunu belirtti. Böyle belirtiler gösterenlerin kendilerini izole etmesi gerektiğine vurgu yapan Profesör Nirmal Kumar'dan son dakika açıklamaları!

UZMAN İSİMDEN CORONA VİRÜSE İLİŞKİN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI!

Corona virüsüne ilişkin son gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. Özellikle corona virüsü belirtileri arasında yer alan yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığının dışında uzman isim birkaç baskın belirtinin olabileceğini ve bunların kalıcı hasara yol açabileceğini belirten son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte o açıklamalar!