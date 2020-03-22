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'daki hapishane ayaklanmasında 23 mahkum öldü

'da hapishanede başlatılan isyanda 23 mahkumun öldüğü açıklandı. Adalet Bakanı Cabello, hiçbir mahkumun edemediğini söyleyerek ayaklanmaların olduğu cezaevlerinde tüm sağlık tedbirlerinin alındığına dikkati çekti. Dün gece, Kolombiya'nın çeşitli şehirlerindeki çok sayıdaki hapishanede sağlık önlemlerinin yetersizliği nedeniyle ayaklanmalar patlak vermiş, sosyal medyada paylaşıla görüntülerde de mahkumların duvarlara tırmanmaya çalıştığı görülmüştü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.3.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 21:37 ABONE OL
Kolombiya'daki hapishane ayaklanmasında 23 mahkum öldü

Adalet Bakanı Margarita Cabello, dün ülkedeki hapishanelerde başlatılan isyan ve firar girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cabello, başkent Bogota'daki La Modelo hapishanesindeki ayaklanmada 23 mahkumun öldüğünü, 83 mahkum ve 7 hapishane görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Yaralı mahkumların 32'sinin hastanede tedavi altına alındığını söyleyen Cabello, iki hapishane görevlisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Cabello, hiçbir mahkumun firar edemediğini söyleyerek ayaklanmaların olduğu cezaevlerinde tüm sağlık tedbirlerinin alındığına dikkati çekti.

Ayrıca Cabello, hiçbir mahkumda ve cezaevi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmediğini sözlerine ekledi.

Dün gece, Kolombiya'nın çeşitli şehirlerindeki çok sayıdaki hapishanede sağlık önlemlerinin yetersizliği nedeniyle ayaklanmalar patlak vermiş, sosyal medyada paylaşıla görüntülerde de mahkumların duvarlara tırmanmaya çalıştığı görülmüştü.

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Kolombiya'daki hapishane ayaklanmasında 23 mahkum öldü
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