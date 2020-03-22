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haberleri: O rapor ortaya çıktı! 'da corona virüs salgınında son durum kötüleşiyor! İşte yaş ve cinsiyet dağılımı...

Yeni tip salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan 'da, son durumu gözler önüne seren haberleri gelmeye devam ediyor. İtalya'da son durum bilgileri teyit edildi. Yeni tip corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 53 bin 578'e ulaşırken salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 825 olarak açıklandı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19), kelimenin tam anlamı ile İtalya'da hayatı teslim almış durumda. Gelen son dakika haberine göre, İtalyan Ulusal Sağlık Servisi'nin (ISS) yayımladığı ve dünya gündemine oturan çarpıcı corona virüs raporu ise ortaya çıktı!

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.3.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 10:11 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberleri: O rapor ortaya çıktı! İtalya'da corona virüs salgınında son durum kötüleşiyor! İşte yaş ve cinsiyet dağılımı...

Çin'in ardından en çok yıkıma 'da neden olan yeni tip salgınından (Covid-19) haberleri art arda geliyor. Ülkede yaklaşık 60 milyon kişi karantina altında tutulurken corona virüsü kaynaklı vaka ve ölüm sayısı bir türlü kontrol altına alınamıyor. 22 Mart itibarı ile corona virüs kaynaklı ülkede vaka sayısı 53 bin 578'e tırmandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 825 olarak açıklandı. İtalya'da son durum giderek kötüleşiyor, bilanço ise her gün artıyor!

ÇARPICI KORONAVİRÜSÜ RAPORU ORTAYA ÇIKTI!

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS) tarafından son dakika olarak yayımlanan çarpıcı corona virüsü raporu ise bir anda dünya gündemine oturdu. İlgili raporda, Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve en çok hangi hastalıklara sahip olduklarına değinildi.

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Corona virüsü son dakika haberleri: O rapor ortaya çıktı! İtalya'da corona virüs salgınında son durum kötüleşiyor! İşte yaş ve cinsiyet dağılımı...
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