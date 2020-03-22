Corona virüsü son dakika haberleri: O rapor ortaya çıktı! İtalya'da corona virüs salgınında son durum kötüleşiyor! İşte yaş ve cinsiyet dağılımı...

Çin'in ardından en çok yıkıma İtalya'da neden olan yeni tip corona virüsü salgınından (Covid-19) son dakika haberleri art arda geliyor. Ülkede yaklaşık 60 milyon kişi karantina altında tutulurken corona virüsü kaynaklı vaka ve ölüm sayısı bir türlü kontrol altına alınamıyor. 22 Mart itibarı ile corona virüs kaynaklı ülkede vaka sayısı 53 bin 578'e tırmandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 825 olarak açıklandı. İtalya'da son durum giderek kötüleşiyor, bilanço ise her gün artıyor!

ÇARPICI KORONAVİRÜSÜ RAPORU ORTAYA ÇIKTI!

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS) tarafından son dakika olarak yayımlanan çarpıcı corona virüsü raporu ise bir anda dünya gündemine oturdu. İlgili raporda, Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve en çok hangi hastalıklara sahip olduklarına değinildi.