Son Dakika: Corona virüsü ile ilgili Çin’den yeni bilgiler! Corona virüsü ne kadar ölümcül?

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde çalışan bilim insanları, Covid-19 teşhisi konan ilk 72.314 kişinin verilerini analiz eden bir araştırma makalesi yayınladılar. Epidemiyologlar, corona virüsün neden olduğu COVID-19 salgınının mekaniğini tam olarak anlamanın uzun zaman alacağını söylüyor, ancak Çinli bilim adamları tarafından yayınlanan bilgiler, virüse karşı en savunmasız olan risk grubuna, neler yapması gerektiği konusunda bir fikir verebilir.

Veriler, erkeklerin ve kadınların virüse yakalanma olasılığının hemen hemen aynı olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, hastalığa sahip olduğu tespit edilen 45 bin hastaya baktıklarında, hasta olan her 100 kadına karşılık 106 virüs bulaşmış erkek olduğunu tespit ettiler.

Bununla birlikte, ilk tespit edilen 45 bin kişilik vaka arasında, erkekler üzerindeki etki daha kötü görünüyor. Hastalık teşhisi konulan erkeklerin %2.8'i ölürken, kadınların sadece %1.7'si öldü.

COVID-19'a karşı erkeklerin neden daha fazla risk altında olduğunu anlatan haberimiz için tıklayınız.

Araştırmacılar ayrıca pozitif test sonucu olan vakalarda hastalığın ne kadar şiddetli olduğuna da baktılar ve umut verici verilere ulaştılar. Hastaların %80'den fazlası sadece hafif semptomlar yaşayarak bu hastalığı atlattı. Neredeyse% 14'ü ciddi vakalar olarak sınıflandırılırken, yaklaşık %5'inin durumunun kritik olduğu belirlendi.

Ancak vakaların az bir kısmı ciddi ve kritik olsa da, pandeminin yayılma hızı, birçok ülkede sağlık sistemini çökertmiş durumda. Kuzey İtalya şehri Bergamo, koronavirüs tarafından o kadar sert bir şekilde etkilendi ki, ülkenin diğer bölgelerine yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaları gönderiyor.

Ayrı bir şekilde, araştırmacılar ayrıca Çin'deki çocukların yetişkinlerden daha az şiddette belirtiler gösterdiğini keşfetti.

Pazartesi günü Pediatrics tıp dergisinin internet sitesinde yayınlanan bir çalışmada, çocuklarda 731 doğrulanmış ve 1.412 şüpheli Covid-19 vakası tespit edildi.

Tüm çocuk hastaların % 90'ından fazlası belirti göstermedi, çok az bir kısmında ise hafif veya yaygın hastalık belirtileri görüldü.

Virüs için pozitif test sonucu alan hastaların yaklaşık %13'ü hastalık belirtileri göstermedi. Bugüne kadar toplanan verilere göre çocuk hastalar arasında sadece 14 yaşındaki bir çocuk öldü.

Araştırmacılar, çocukların COVID-19 hastalığını eden yetişkinler kadar ağır geçirmediğinin ya da hastalık belirtisi göstermediğinin bilimsel açıklamasını henüz bulamadılar.

Epidemiyologlar, Covid-19'un iyileşme oranlarının salgın bitene kadar net olmayacağını söyledi. Bununla birlikte, Çin'den gelen rakamlar, çoğu insanın hastalıktan kurtulduğuna dair bazı işaretler veriyor.

Perşembe günü yayınlanan bir durum raporunda, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Çin anakarasında teyit edilen 80.928 vakanın 70.420'sinin "tedavi ve taburcu edildiğini" söylerken, 3.245 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu sayı ile, Türkiye'den de oldukça yoğun takip edilen John Hopkins Koronavirüs Haritası Verileri de uyuşmaktadır.

Çin'den gelen veriler, hastanın yaşı arttıkça virüste karşı daha fazla risk altında olduğunu gösteriyor.

Kaydedilen vakaların çoğu 30 ila 69 yaşları arasındaki insanları kapsamakla birlikte, hastaların yaşları arttıkça ölüm oranı artıyor.

Makaleye göre, 49 yaş ve altı insanlar arasında, 80 yaş üzeri olanların % 14.8'lik ölüm oranına kıyasla, hastalığa yakalananların sadece% 0.2'si öldü.