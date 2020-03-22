Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA! Kehanetler kitabının 15 yıl önce corona virüsü anlattığı böyle ortaya çıktı! Corana virüs belirtileri...

SON DAKİKA! Kehanetler kitabının 15 yıl önce corona virüsü anlattığı böyle ortaya çıktı! Corana virüs belirtileri... Dünya üzerinde hızla yayılan corona virüsü salgını son olarak 11 Mart'ta Türkiye’de de görüldü. Çeşitli önlemler alınarak bu salgın ile mücadele edilirken corona virüsü ile ilgili bugün ortaya çıkan detay görenleri şoke etti. ABD'li Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yıllar önce yazılan Kehanetler kitabındaki satırlar corona virüs belirtileri ile oldukça benzer nitelikte olması şaşırttı. Kehanetler kitabında akciğerlere hücum eden bir virüs salgınından bahsedilirken, 2020’lerde ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan görüleceğine dair sözler yer alıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 22.3.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 09:16 ABONE OL