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65 yaş üstü vatandaşlara sokağ çıkma yasağı getirildi! Hangi ülkelerde var?

Yeni tip corona virüsü nedeniyle dünya çapında birçok ülke vatandaşlarına evde kalmayı tavsiye ederken, durumun kontrolden çıktığı bazı ülkelerde de ilan edildi. Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sokağa çıkma yasağı - karantina maddelerini paylaştı. Corona virüs yayılımını engellemek için alınana ‘kapatma’ ya da ‘kısıtlama’ kararları da sokağa çıkma yasağı olarak algılanıyor ve her ülkenin vatandaşları ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, hangi ülkelerde corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağı var? Avrupa’da başta olma üzere çoğu Avrupa ülkesinde sokağa çıkma ya da seyahat yasağı bulunurken, ABD’nin birçok eyaletinde ilan edildi. 'de genel sokağa çıkma yasağı kararı gündemde yok. İşte sokağa çıkma yasağı olan ülkeler….

Giriş Tarihi: 22.3.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 15:46 ABONE OL
65 yaş üstü vatandaşlara sokağ çıkma yasağı getirildi! Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?

Johns Hopkins Universitesi canlı corona virüsü haritası verilerine göre, 272.000'den fazla insan virüsle enfekte oldu ve en az 11.310 kişi öldü. 'de ise 670 kişi virüs ile enfekte olurken, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünya genelinde düşük ölüm oranı ancak korkutucu bir yayılma hızına sahip olan corona virüsü nedeniyle, ülkeler ilan ediyor. Başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde sokağa çıkma yasağı var ya da kısmi karantina altında… Peki, hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağı olan ülkeler ve Türkiye'deki son durum hakkında bilgiler...

RİSK GRUBU İÇİN TÜRİYE'DE KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER

Dünyada sokağa çıkma yasağı olan ülkeler listesi ise şu şekilde;

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65 yaş üstü vatandaşlara sokağ çıkma yasağı getirildi! Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?
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