65 yaş üstü vatandaşlara sokağ çıkma yasağı getirildi! Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?

Johns Hopkins Universitesi canlı corona virüsü haritası verilerine göre, 272.000'den fazla insan virüsle enfekte oldu ve en az 11.310 kişi öldü. Türkiye'de ise 670 kişi virüs ile enfekte olurken, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünya genelinde düşük ölüm oranı ancak korkutucu bir yayılma hızına sahip olan corona virüsü nedeniyle, ülkeler sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Başta İtalya olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde sokağa çıkma yasağı var ya da kısmi karantina altında… Peki, hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağı olan ülkeler ve Türkiye'deki son durum hakkında bilgiler...

RİSK GRUBU İÇİN TÜRİYE'DE KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER

Dünyada sokağa çıkma yasağı olan ülkeler listesi ise şu şekilde;