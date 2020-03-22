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: ’da corona virüs bilançosu artıyor! İtalya Başbakanı Conte’den flaş karar!

Dünyaya hızlı yayılım gösteren ve en çok Avrupa’nın kentinde görülen corona virüs haberleri peş peşe geliyor. İtalya'da her gün yüzlerce kişinin ölmeye başladığı ölümcül corona virüsü salgını ile ilgili Başbakan Giuseppe Conte flaş kararını açıkladı. Kovid 19 nedeniyle 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği ve vaka sayısının 42 bin 681 olduğu İtalya’da yetkililer tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Her gün çok sayıda vatandaş kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getiren , "Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı. Evde kalmalıyız." diye konuştu. İşte haberleri…

Giriş Tarihi: 22.3.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 08:25 ABONE OL
Son dakika: İtalya’da corona virüs bilançosu artıyor! İtalya Başbakanı Conte’den flaş karar!

Yeni tip corona virüs salgınının Avrupa'daki en çok hissedilen bölgesi 'dan haberleri art arda geliyor. Yetkililer İtalya'daki son durum bilgilerini kamuoyuna duyururken ölüm ve vaka sayısında bilanço giderek artıyor. Son olarak Kovid-19 nedeniyle 4 bin 825 kişinin yaşamını yitirdiği, mevcut vaka sayısının ise 42 bin 681 olduğu İtalya'da , sosyal medya hesabından yaptığı yayınla ulusa seslendi. İtalya Başbakan Giuseppe Conte, ülkesindeki yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi. İşte corona virüsü son dakika haberleri ve İtalya'da son durum!

İTALYA BAŞBAKANI CONTE'DEN CORONA VİRÜS KARARI!

salgınından en çok etkilenen ülke oluyor. Her geçen gün ölü ve vaka sayısının arttığı İtalya'da Başbakan Conte'den corona virüsü son dakika açıklaması geldi.

İşte detaylar...

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Son dakika: İtalya’da corona virüs bilançosu artıyor! İtalya Başbakanı Conte’den flaş karar!
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