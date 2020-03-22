Son dakika: İtalya’da corona virüs bilançosu artıyor! İtalya Başbakanı Conte’den flaş karar!

Yeni tip corona virüs salgınının Avrupa'daki en çok hissedilen bölgesi İtalya'dan son dakika haberleri art arda geliyor. Yetkililer İtalya'daki son durum bilgilerini kamuoyuna duyururken ölüm ve vaka sayısında bilanço giderek artıyor. Son olarak Kovid-19 nedeniyle 4 bin 825 kişinin yaşamını yitirdiği, mevcut vaka sayısının ise 42 bin 681 olduğu İtalya'da Başbakan Conte, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla ulusa seslendi. İtalya Başbakan Giuseppe Conte, ülkesindeki yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi. İşte corona virüsü son dakika haberleri ve İtalya'da son durum!

İTALYA BAŞBAKANI CONTE'DEN CORONA VİRÜS KARARI!

İtalya corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke oluyor. Her geçen gün ölü ve vaka sayısının arttığı İtalya'da Başbakan Conte'den corona virüsü son dakika açıklaması geldi.

İşte detaylar...