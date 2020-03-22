Son dakika! İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 günde 651 kişi artarak 5476 oldu

Son dakika! İtalya'da koronavirüsten 1 günde 651 kişi öldü | Video

KAYIPLARDA LOMBARDİYA BÖLGESİ BAŞI ÇEKİYOR

İtalya'da en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, sadece bölgelerinde bugün 546 kişinin, toplamda da 3 bin 95 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede 5 bin 869 vakayla ilk sırada yer alan Lombardiya'nın vilayeti Bergamo'daki cenazeleri taşımak için askeri kamyonların yine sabah kente giriş yaptığı basına yansıdı.

Bu arada, Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori ve Bergamo yakınlarındaki diğer vilayetlerin belediye başkanlarının, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana'ya mektup yazarak, üretime devam eden fabrikalar da olmak üzere, virüsün yayılmasının önüne geçmek için her şeyin durdurulmasını talep ettiği belirtildi.

KUZEY BÖLGELERİ İÇİN DOKTOR SEFERBERLİĞİ

Başbakan Giuseppe Conte, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alacak 300 doktor için çağrıda bulunmuştuk. Şu ana kadar 3 bin 500'ü aşkın doktor bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Bu sayı her geçen saat artıyor. Güçlü bir dayanışmanın işareti ve bir kez daha ulusa hizmet etmenin olağanüstü cesaretine tanıklık ediyoruz. İtalyanların gurur duyabileceği başka bir cömert yanıt. Hepinize teşekkürler beyaz önlüklü kahramanlar." ifadelerini kullandı.

İTALYA BAŞBAKANI: EN ZOR KRİZ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıyayız" dediği İtalya, büyük savaştan beri son 1 ayda en çok insanını yitirdiği tarihi süreçten geçiyor.