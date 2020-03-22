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Son dakika: Mescidi Aksa korona virüs nedeni ile tamamen kapatıldı

salgını yüzünden ülkeler sıkı tedbirler alıyor. Son dakika bilgisine göre, işgal altındaki 'te bulunan Mescidi Aksa korona virüs salgınından dolayı tamamen kapatıldı.Kudüs Vakıflar İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için bu geceden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.3.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 21:53 ABONE OL
Son dakika: Mescidi Aksa korona virüs nedeni ile tamamen kapatıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa korona virüs salgınından dolayı tamamen kapatıldı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

Kudüs Vakıflar İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için bu geceden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Konsey, Mescidi Aksa'da ezanın okunmaya devam edileceğini bildirdi.

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Son dakika: Mescidi Aksa korona virüs nedeni ile tamamen kapatıldı
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