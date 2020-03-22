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: yönetimi corona virüs sayısınn 511 olduğunu açıkladı!

yönetimi ülke genelinde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısını 511 olarak açıkladı. sözcüsü tarafından yapılan açıklamada 119 yeni vaka olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 17:53 ABONE OL
Son dakika: Suudi Arabistan yönetimi corona virüs sayısınn 511 olduğunu açıkladı!

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali düzenlediği basın toplantısında, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 511'e yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının 23 bin kişiye test yaptığını ve vaka sayısının artabileceğini ifade eden Ali, virüse yakalananlardan 17'sinin iyileştiğini kaydetti.

Sözcü Ali, virüse yakalanma sebeplerinin başında, kalabalık ortamlarda bulunmama ve sosyal mesafenin korunması yönündeki talimatlara uyulmamasının geldiğini sözlerine ekledi.

Dün Suudi Arabistan'da vaka sayısı 392 olarak açıklanmıştı.

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Son dakika: Suudi Arabistan yönetimi corona virüs sayısınn 511 olduğunu açıkladı!
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