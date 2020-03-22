Son dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika haberi: Yunanistan'da corona virüsü önlemleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. Yasağın Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDi

Mitsotakis, yasağın insanların iyiliği ve sağlığını korumaya yönelik alındığını belirterek, "Derhal atılması gereken bir adım. Belki son adım, boş yere değil" ifadesini kullandı.

Yunanistan'da bugüne kadar salgın nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi karantina altına alındı.