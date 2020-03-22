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Virüsün merkezi Avrupa! 'daki ölüm sayısı İran'ı geride bıraktı; 4 bine yakın doktor...

yüzünden dünya genelinde insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. 'dan gelen gelişmesine göre 3.475 sağlık personelinin corona virüs testi pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgüt verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 311.988 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13.407 oldu. Yeni tip koronavirüs hastalarında ölü sayısı 394 artarken toplam ölü sayısı 1720 oldu ve İran'ı geride bıraktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.3.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 17:04 ABONE OL
Virüsün merkezi Avrupa! İspanya'daki ölüm sayısı İran'ı geride bıraktı; 4 bine yakın doktor...

Dünya genelinde sağlık çalışanlarının corona virüsle mücadelesi alkış topluyor. Hastalıkla mücadel eden sağlık personelinden 3.475'inin tesi pozitf çıktı. 'da Başbakan Pedro Sanchez açıklamalarında bulundu. Olağanüstü hali 15 gün daha uzatıldığını açıklayan Sanchez, ülke olarak büyük sonuçlara kendilerini hazırlamaları gerektiğini ifade etti. Son dakika haberine göre; virüsün merkezindeki Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'da ölü sayısı İran'ı geride bıraktı.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, düne göre 394'lük artışla 1720'ye, vaka sayısı ise 3 bin 646'lık artışla 28 bin 572'ye yükseldi. İran'da da 1.556 kişi yaşamını yitirmişti.

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ!

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Bakanlık, Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda ölüm sayısını 1720, vaka sayısını ise 28 bin 572 olarak verdi. İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda 24 saat önce 1326 ölü, 24 bin 926 vaka açıklanmıştı.

Bu arada salgın ülkede en çok Madrid, Bask ve Katalonya özerk yönetimlerini etkilemeye devam ediyor. Başkent Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 200'den fazla artışla 1021'e, vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artışla 10 bine çıktı.

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Virüsün merkezi Avrupa! İspanya'daki ölüm sayısı İran'ı geride bıraktı; 4 bine yakın doktor...
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