60 yaş üstüne ‘İtalya uyarısı’

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde en ağır faturayı ödeyen İtalya'da ölenlerin kahir ekseriyetinin bir veya daha fazla kronik hastalığı bulunan yaşlılar olduğu resmi raporla da doğrulandı. Başbakan Giuseppe Conte'nin "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıyayız" dediği İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölen 3 bin 200 kişiye ait istatistiki bilgileri içeren rapor sadece bu ülkede değil korona ile savaşan dünyada da büyük yasnkı uyandırdı. Rapora göre ölenlerin yüzde 9,3'ünün 90 yaş ve üzeri, yüzde 40,9'un 80-89 yaş, yüzde 35,4'ün 70-79 yaş, yüzde 10,3'ün 60-69 yaş aralığında olduğu belirtildi. Buna göre, yaşamını yitirenlerin yüzde 95,9'unun 60 yaş ve üzeri olduğu ortaya çıktı.Hayatını kaybeden 3 bin 200 kişi arasında en yaygın görülen kronik hastalıklarda yüzde 73,8 ile hipertansiyon ilk sırada gelirken, yüzde 33,9 ile diyabet ikinci, yüzde 30,1 ile de kalp yetmezliği üçüncü sırada yer aldı. Ölenlerin yüzde 48,6'sında en çok 3 kronik patolojik rahatsızlık görülürken, yüzde 26,6'sında 2 patolojik rahatsızlık, yüzde 23,5'inde en az 1 patolojik rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin yalnızca yüzde 1,2'sinde hiçbir patolojik rahatsızlık bulunmadığı belirtildi. Bu rapor, Türkiye'nin 65 yaş ve üstü kişilere uyguladığı sokağa çıkma yasağının ne kadar hayati önemde bir karar olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.İtalya'da salgın bir ay önce 1 ölü ve 6 vaka ile başladı. Dün itibarıyla 5 bin 476 ölü, 59 bin 138 vaka sayısına ulaştı. Koronavirüs salgını, İtalya'ya tarihinin son 75 yıllık bölümünde en çok can kaybının yaşandığı hadise oldu.İNGILTERE, Londra'da koronovirüse yakalanan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Kötüre'den İlyas Güngör (84) hayatını kaybetti. Güngör, İngiltere'de ölen 4'üncü Türk oldu. Daha öncede Elmaziye Kamil, Hayri Ergönül ve Mustafa Ahmet ölmüştü. Sırrıberk ARSLAN