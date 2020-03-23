ABD Başkanı Trump SON DAKİKA corona virüs kararını duyurdu: Ulusal Muhafızlar harekete geçti

Coronavirüste son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken bilanço da giderek ağırlaşıyor. Virüsün aşısını bulmak için ülkeler çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken yeni tedbirler de ağırlaşıyor. Son olarak ABD'den flaş bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle New York, Washington ve California eyaletlerinde ulusal muhafızları görevlendirdi.

SON DAKİKA HABERİNİ TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da coronavirüsle mücadelede yapılanları anlatmak için basın toplantısı düzenledi. Coronavirüsün yoğun olarak görüldüğü New York, California ve Washington'da flaş bir karar alan Trump, ABD ordusunu harekete geçirdi. Trump, "Bu eyaletlerin virüsle mücadelesine yardımcı olmak için bu bölgelerde ulusal muhafızları aktivite ettik." diye konuştu.

Peki kim Ulusal Muhafızlar kimdir? İşte ABD'de son dakika olarak duyurulan kararın detayları…