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Başkanı Trump kararını duyurdu: Ulusal Muhafızlar harekete geçti

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Son açıklanan rakamlara göre dünya genelinde 336 bin vaka görüldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 641 olarak açıklandı. Gece saatlerinde 'den haberi geldi. ABD Başkanı corona virüsün en yoğun görüldüğü 3 eyalette ABD ordusunu harekete geçirdi ve ulusal muhafızları görevlendirdi.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 07:41 ABONE OL
ABD Başkanı Trump SON DAKİKA corona virüs kararını duyurdu: Ulusal Muhafızlar harekete geçti

Coronavirüste haberleri peş peşe gelmeye devam ederken bilanço da giderek ağırlaşıyor. Virüsün aşısını bulmak için ülkeler çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken yeni tedbirler de ağırlaşıyor. Son olarak 'den flaş bir hamle geldi. ABD Başkanı , yeni tip salgını nedeniyle New York, Washington ve California eyaletlerinde ulusal muhafızları görevlendirdi.

SON DAKİKA HABERİNİ TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da coronavirüsle mücadelede yapılanları anlatmak için basın toplantısı düzenledi. Coronavirüsün yoğun olarak görüldüğü New York, California ve Washington'da flaş bir karar alan Trump, ABD ordusunu harekete geçirdi. Trump, "Bu eyaletlerin virüsle mücadelesine yardımcı olmak için bu bölgelerde ulusal muhafızları aktivite ettik." diye konuştu.

Peki kim Ulusal Muhafızlar kimdir? İşte ABD'de son dakika olarak duyurulan kararın detayları…

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ABD Başkanı Trump SON DAKİKA corona virüs kararını duyurdu: Ulusal Muhafızlar harekete geçti
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